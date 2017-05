La scorsa settimana,ha pubblicato le patch 1.20 e 1.21 di: nelle scorse ore lo studio ha iniziato anche la distribuzione dell'update 1.22 che non introduce nuovi contenuti di alcun tipo ma si limita a correggere un bug e merso con il precedente aggiornamento.

Nello specifico, l'aggiornamento 1.22 risolve un problema che poteva mandare in crash il gioco provando a cavalcare Strider o altre bestie meccaniche del gioco. Questo bug è emerso solamente dopo l'installazione dell'update 1.21, con questa nuova patch di manutenzione il problema è stato corretto. Nel momento in cui scriviamo, gli sviluppatori non hanno ancora diffuso il changelog completo.