Horizon Zero Dawn: la Performance Mode non sblocca il framerate su PS4 Pro

Come promesso,ha incluso nella patch del day one dila possibilità di attivare la Performance Mode su PlayStation 4 Pro. In molti hanno pensato che l'opzione servisse per sbloccare il framerate (normalmente lockato a 30fps), ma così non è, come emerso dall'analisi di Digital Foundry.

A quanto pare, con la Performance Mode attiva, PlayStation 4 Pro utilizza maggiormente la sua GPU per stabilizzare ulteriormente il framerate sui 30fps, al costo dell'abbassamento di risoluzione in 1080p e della perdita dell'SSAA. Nonostante la ritenga un'idea "interessante", Digital Foundry non ritiene molto utile questa modalità, in quanto il titolo presenta già normalmente un framerate stabile, e la perdita di qualità visiva non è giustificata da un miglioramento delle prestazioni appena avvertibile.

Horizon: Zero Dawn è già disponibile su PS4 in Nord America, mentre arriverà in Europa domani, 1 marzo 2017.