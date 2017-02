Horizon Zero Dawn potrebbe durare tra le 30 e le 50 ore

Manca ormai poco all'uscita di, e sono sempre di più i dettagli che vengono condivisi in rete da parte di coloro che hanno avuto modo di provare in anteprime il gioco. Nuove informazioni sono emerse di recente riguardo alla longevità del titolo che, secondo le stime di Tech.Mic, si appresta intorno alle 30-50 ore.

Per la precisione, il portale ci fa sapere che i suoi redattori hanno impiegato un tempo variabile dalle 20 alle 40 ore per completare la storia principale di Horizon Zero Dawn, con alcune quest secondarie incluse, ma riporta anche i dati relativi ad altri siti web: 30 ore per finire solo la storia principale e 50 con quest secondarie incluse secondo Twinfinite, circa 30 ore per Giant Bomb, infine 60 ore per Kotaku, completando circa l'80% del gioco.

Di certo, la longevità di un titolo può variare in base allo stile di gioco di ciascun utente, ma da questi dati emerge chiaramente che Horizon Zero Dawn sarà un titolo impegnativo, che richiederà buona parte del nostro tempo, soprattutto se intenderemo cimentarci nelle missioni secondarie e nell'esplorazione di tutto il mondo di gioco.