Horizon Zero Dawn: preload disponibile da domani

è ormai in dirittura d'arrivo. La nuova IP di, infatti, approderà in Europa il primo marzo esclusivamente su Playstation 4, mentre a partire da domanidarà il via al preload.

Il file pesa circa 40GB, quindi se avete acquistato l'edizione digitale del gioco, fareste bene a far partire il download appena possibile. Ricordiamo che sulle pagine di Everyeye il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli ha premiato Horizon Zero Dawn con un ottimo 9.2, definendolo come "un'opera mastodontica, realizzata con cura ed incredibile passione [...] Un open-world con dinamiche action-rpg, che però riesce a stupire e a distinguersi grazie ad una più che buona mole di contenuti e alla loro indiscutibile qualità. Il tutto supportato da un comparto tecnico all'avanguardia e da un gameplay divertentissimo, profondo ed estremamente appagante".