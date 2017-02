Horizon Zero Dawn: il preload sarà attivo due giorni prima del lancio negli USA

Tramite un breve video promozionale,ha annunciato che il preload disarà disponibile per i giocatori americani 48 ore prima del lancio: coloro che hanno prenotato il gioco tramite il PlayStation Store USA potranno iniziare a giocare alle 09:00 PM del 27 febbraio (le 6:00 del mattino del giorno successivo in Italia).

Gli orari riportati sono validi per lo store americano mentre non ci sono informazioni certe riguardo il timing per l'Europa, verosimilmente possiamo attenderci lo sblocco del preload il 27 febbraio, ovvero due giorni prima del lancio ufficiale previsto nel nostro continente per il primo marzo.

Ricordiamo che Horizon Zero Dawn avrà una day one patch da 250 MB la quale correggerà alcuni problemi minori del gioco. Tutti coloro che effettueranno il preordine dell'edizione fisica presso i rivenditori selezionati riceveranno in regalo un portachiavi di Aloy in versione Sackgirl.