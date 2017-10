Horizon Zero Dawn: problemi con il marchio The Frozen Wilds negli Stati Uniti

Recentemente, la compagnia americanaha chiesto all'ufficio brevetti americano il blocco dl marchio, utilizzato da Sony per l'espansione dima legalmente in possesso di Huuuge.

La compagnia ha pubblicato recenremente un gioco mobile di casinò chiamato proprio Frozen Wild, l'azienda chiede ora l'uso esclusivo del marchio, avendolo depositato prima di Sony Interactive Entertainment. L'USPTO si prenderà ora del tempo per valutare la situazione e decidere se esista effettivamente una violazione del marchio e se il suo doppio utilizzo possa creare confusione tra i consumatori.

In ogni caso, la disputa non dovrebbe avere alcun effetto sull'uscita di The Frozen Wilds, prevista per il 7 novembre.