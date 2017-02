Horizon Zero Dawn è il progetto più ambizioso a cui Guerrilla abbia mai lavorato

Con un post pubblicato sul Playstation Blog , il co-founder diè tornato a parlare die della grandezza del progetto, definendo la nuova esclusivail gioco più ambizioso a cui abbia mai lavorato lo sviluppatore olandese.

Stando alle parole di Hulst, la realizzazione di Horizon Zero Dawn ha richiesto la collaborazione di un intero team dedicato alla sceneggiatura e di una squadra di quest designer che fossero in grado di tradurre la vicenda narrativa in missioni giocabili. Tra gli altri obiettivi di Guerrilla c'è il desiderio di trasformare Aloy - la protagonista della nuova avventura - in una vera e propria icona per l'universo Playstation. Vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn uscirà in esclusiva su PS4 l'1 Marzo: nell'attesa potete gustarvi l'ultimo trailer pubblicato da Sony.