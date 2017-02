Horizon Zero Dawn: pubblicato un nuovo filmato incentrato sulla narrativa

Il lancio diè ormai prossimo eha pubblicato un nuovo filmato dedicato al gioco. Nel video in apertura, Hermen Hulst e John Gonzalez, rispettivamente managing e narrative director, ci parlano della narrativa.

Guerrilla Games ha voluto creare un ibrido in cui unire il carisma dei personaggi e lo storytelling cinematografico tipici degli action, con alcuni degli elementi caratteristici dei giochi di ruolo, come la profondità della lore e del mondo di gioco. Un altro aspetto importante della produzione sono i dialoghi, che servono ad approfondire i nostri rapporti con gli NPC e scoprire informazioni importanti. Horizon: Zero Dawn sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 a partire dal primo marzo 2017. Sulle nostre pagine trovate anche gli ultimi trailer incentrati sulle abilità di Aloy e sulla componente open-world.