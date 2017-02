Horizon Zero Dawn: pubblicato un nuovo trailer in italiano

ha pubblicato un nuovo trailer in italiano perintitolato "Forze schiaccianti", uno sguardo ravvicinato alle ambientazioni e ai giganteschi nemici meccanici che bisognerà affrontare nel corso dell'avventura. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Nell'attesa che il gioco venga rilasciato l'1 Marzo in esclusiva su Playstation 4, potete dare un'occhiata allo spot TV rilasciato per le reti britanniche e agli ultimi due trailer (in inglese) pubblicati da Sony. Se non avete paura di qualche piccolo SPOILER potete leggere i primi dettagli sulle side quest e sulle prime ore dell'avventura. Ricordiamo che al lancio di Horizon Zero Dawn verrà rilasciata una day-one patch del peso di 250 MB (smentita quindi la day-one patch da 16 GB).