Horizon Zero Dawn: pubblicato il trailer "From Corridors to Mountains"

Continua ad arrivare nuovo materiale per, conche ha oggi pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo action RPG, intitolato "From Corridors to Mountains".

Il filmato, che trovate riportato in apertura di notizia, presenta diverse sequenze di gioco accompagnate dalle parole dal managing director Hermen Hulst, e da vari componenti della software house olandese, che ci spiegano di quali tipi di tecnologie si sono serviti per poter dar vita ad un ambizioso progetto come Horizon. Guerrilla Games ha inoltre promesso un comparto narrativo di alto rilievo per il titolo, ed ha confermato che i problemi di frame-rate sono stati risolti nella versione Gold del gioco.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in testata, ricordiamo che Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PlayStation 4.