Horizon Zero Dawn: pubblicato un tema gratuito per gli abbonati Plus

A partire da oggi, gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno scaricare dal PlayStation Store un nuovo tema esclusivo dedicato a. Il tema (statiche) non presenta musiche o effetti sonori ma include due diversi artwork da utilizzare come sfondo della dashboard.

Per scaricare il tema potete cliccare qui, ricordiamo che Horizon Zero Dawn è disponibile da oggi in Nord America e arriverà in Europa domani, mercoledì primo marzo. Per saperne di più sul nuovo gioco di Guerrilla Games, vi rimandiamo alla nostra recensione, sulle pagine di Everyeye.it trovate inoltre anche due video gameplay.