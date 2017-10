Horizon: Zero Dawn riceve i complimenti di Pete Hines di Bethesda

Nel corso di un'intervista concessa a GamesRadar.com, Pete Hines, vice presidente di, ha esternato tutta la sua ammirazione per il lavoro svolto dacon

Prendendo spunto dalla costante richiesta dei giocatori di un nuovo capitolo di The Elder Scrolls, Hines dichiara come Horizon rappresenti un ottimo esempio di come le software house debbano avere tutto il diritto di esprimere liberamente la propria creatività, in alcuni casi limitata dalla pressione a cui gli sviluppatori sono spesso sottoposti.

"Ho provato a mitigare questo aspetto - sono andato da Todd [Howard] due anni fa e gli ho detto: 'Tutti ci stanno chiedendo The Elder Scrolls Online 6. Devi aiutarmi, devi aiutarmi a spiegare qual è il sentiero del nostro studio e quando TES 6 arriverà'.

I team di sviluppo non sono dei distributori automatici - vogliono esprimere la propria creatività, o provare una nuova idea, fare qualcosa di diverso che non li costringa nello stesso pattern di sempre.

Vedo che tanti sviluppatori sono vittime di questo e, onestamente, se non ci fosse chi rompe quest'abitudine non avremmo giochi come Horizon: Zero Dawn. Voglio dire, quanto è incredibile quel gioco? E se Guerrilla avesse seguito lo stesso percorso di sempre, non avremmo avuto quel gioco. Come fai ad immaginare che gli sviluppatori di Killzone possano creare un gioco post-retro, futuristico ma con i dinosauri. Potrebbe essere il mio gioco preferito dell'anno. Penso che il discorso valga per tanti altri studi, giusto? Non arriva The Last of Us [Naughty Dog] se continui a produrre in serie giochi di Uncharted".

Siete d'accordo con le dichiarazioni di Pete Hines?