Horizon Zero Dawn ha richiesto 6 anni di lavoro e un budget di €47 milioni

Il producer diLambert Wolterbeek Muller ha recentemente svelato i tempi di lavorazione e il budget utilizzato per portare a termine un progetto delle dimensioni di

Il gioco è costato in totale circa 47 milioni di euro, finanziati dal publisher Sony Interactive Entertainment. Il progetto ha richiesto sei anni di lavoro, la pre-produzione è infatti iniziata nel 2010, quando un piccolo team di 20 persone si è riunito per presentare i primi concept, mentre il resto della squadra lavorava a Killzone 3 e Killzone Shadow Fall.

All'apice, il team ha raggiunto un numero massimo di 250 dipendenti, a cui bisogna aggiungere 100 collaboratori esterni di un team cinese che si è occupato in gran parte del lato artistico della produzione. Dopo un processo lungo e faticoso, Horizon Zero Dawn ha finalmente raggiunto gli scaffali dei negozi, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.