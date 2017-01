Horizon Zero Dawn è stato rimandato di due giorni nel Regno Unito?

potrebbe aver subito un leggero posticipo in Inghilterra:ha infatti aggiornato la pagina del gioco sul PlayStation Store inglese riportando il 3 marzo come giorno di lancio, un ritardo di due giorni rispetto alla data comunicata inizialmente.

Potrebbe però trattarsi di un errore dei responsabili dello store, ed è questa l'ipotesi più probabile al momento, in quanto negozi inglesi come Amazon o GAME riportano ancora il primo marzo come data di uscita del titolo di Guerrilla Games. Horizon Zero Dawn è atteso per il 28 febbraio in Nord America e per il primo marzo in Europa, secondo l'insider Shinobi, questa settimana Sony svelerà nuovi dettagli sul gioco.