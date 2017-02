Horizon Zero Dawn: rotto il day one in Sud America

Come segnalato da GamingBolt, sembra che alcuni negozi in Sud America abbiano rotto il day one di. Alcuni utenti di NeoGAF sono già entrati in possesso del gioco e sulle nota board stanno circolando anche molti spoiler sulla trama.

Nei giorni scorsi si era parlato di una rottura del day one in Brasile ma la notizia era stata successivamente smentita, le foto circolate ritraevano infatti le versioni del gioco da esposizione, una semplice custodia vuota per gli scaffali dei negozi.

Nessuna notizia di rottura del day one per quanto riguarda il Nord America e l'Europa, almeno per il momento. Ricordiamo che Horizon Zero Dawn arriverà negli Stati Uniti il 28 febbraio mentre noi italiani dovremo attendere il primo marzo per mettere le mani sul nuovo gioco di Guerrilla.