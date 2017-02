Horizon Zero Dawn sarà bloccato a 30 FPS anche su PS4 Pro?

Stando alle parole di un utente di Reddit che ha giocato a, il nuovo titolopotrebbe avere il frame rate bloccato a 30 FPS anche su, nonostante la maggiore potenza di calcolo della console Sony. Condivisa qualche impressione a caldo sul gameplay.

L'utente ha provato Horizon Zero Dawn su Playstation 4 Pro, giocando su un televisore 4K senza HDR, e ha notato che il frame rate del gioco è rimasto bloccato 30 FPS. A quanto pare Guerrilla avrebbe puntato tutte le risorse di calcolo di PS4 Pro sul comparto grafico, a discapito di una maggiore fluidità, ma chiaramente bisogna aspettare un comunicato ufficiale degli sviluppatori prima di trarre conclusioni definitive.

L'utente in questione ha lasciato anche qualche commento sul gameplay del gioco Guerrilla, parlando di meccaniche incentrate sulla raccolta di risorse, sulla creazione di oggetti e sulla furtività, azzardando un paragone con The Last of Us.

Horizon Zero Dawn è atteso per l'1 Marzo in esclusiva su Playstation 4.