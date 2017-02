Horizon Zero Dawn: scoperto un easter egg legato a Ludens di Kojima Productions

Nelle ultime ore, è stato scoperto un easter egg cheha nascosto all'interno didedicato a, l'iconica mascotte di. Come sappiamo, le due software house sono in buoni rapporti, avendo stretto una collaborazione che permetterà adi prendere forma grazie al Decima Engine di

Come potete osservare tramite l'immagine in calce alla notizia, nei menù di gioco di Horizon è stato scovato un elemento denominato "Amuleto Abbandonato". "Questo ogggetto ha valore soltanto per i mercanti più curiosi. Sei blocchi di metallo ossidato intrecciati con un cavo semplice", recita la descrizione dell'item. Ciò che risalta di più all'occhio, però, è l'icona di tale oggetto, raffigurante l'elmo di Ludens.

Ricordiamo che Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PlayStation 4. Su Everyeye.it trovate già la Video Recensione dell'open world di Guerrilla Games.