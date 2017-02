Horizon Zero Dawn: secondo SuperData venderà 8 milioni di copie

Stando alle previsioni di SuperData,venderà 6 milioni di copie durante il 2017, fino a raggiungere le 8 milioni di unità complessive nel corso degli anni. L'action RPGè pronto a debuttare in esclusiva suil prossimo 1 Marzo.

Il CEO di SuperData Joost van Dreunen ha citato diversi fattori a favore delle vendite di Horizon Zero Dawn, a partire dall'ottima accoglienza riservata dalla critica (a tal proposito vi ricordiamo di leggere la nostra recensione del gioco), passando per la scelta della finestra di lancio, periodo che non vede molte altre uscite di rilievo e che può contare su una solida base installata della console Sony. Ricordiamo che l'uscita di Horizon Zero Dawn è attesa per il prossimo 1 Marzo in esclusiva su Playstation 4.