Nella giornata di ieri,ha pubblicatoper: questo update risolve alcuni bug minori relativi al New Game Plus e alla difficoltà Ultra, inoltre migliora la stabilità generale del gioco. La patch però porta in dote anche un problema che potrebbe causare un crash imprevisto del gioco.

Alcuni giocatori hanno segnalato la presenza di crash dopo aver installato l'aggiornamento, Guerrilla Games ha confermato che dei problemi di stabilità potrebbero verificarsi quando si prova a caricare un salvataggio con determinati oggetti presenti nell'inventario. Lo studio è al lavoro per riportare la situazione alla normalità e nelle prossime ore pubblicherà un hotfix per risolvere il problema.