Horizon Zero Dawn si mostra in nuovi screenshot

In casa Sony è tutto pronto per il lancio di Horizon Zero Dawn, titolo action con elementi RPG sviluppato da Guerrilla Games atteso per il prima marzo in esclusiva sulle console PlayStation 4. Grazie a nuovi screenshot pubblicati da publisher e sviluppatore possiamo dare un ulteriore sguardo alla diversità delle ambientazioni.

Prima di consultare le immagini allegate alla notizia avvisiamo i lettori che alcune di queste potrebbero contenere dei piccoli spoiler, e per tanto ne sconsigliamo la visione a chiunque volesse godersi la storia da cima a fondo senza anticipazioni. Secondo quanto riportato dall’utente di NeoGAF Kenzodielocke, per capire la qualità dell’esclusiva Sony dovremo aspettare il 20 febbraio, data nella quale scadrà l’embargo e le recensioni potranno essere pubblicate.

Horizon Zero Dawn sarà disponibile in Europa il primo marzo su PlayStation 4, e sarà inoltre ottimizzato per sfruttare le caratteristiche di PlayStation 4 Pro.