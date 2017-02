Horizon Zero Dawn: Sony pubblica un nuovo video gameplay in 4K su PS4 Pro

In attesa che il primo marzo arrivi sugli scaffali di tutto il mondo,ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay per, action-RPG open world sviluppato da

Il filmato, che trovate riportato in apertura di articolo, è stato catturato da una PlayStation 4 Pro in risoluzione 4K (ma con HDR disattivato), e permette di dare nuovamente uno sguardo al mondo di gioco creato dagli sviluppatori di Guerrilla, e alle abilità in combattimento di Aloy, la protagonista dell'avventura.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Horizon: Zero Dawn sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal primo marzo. Guerrilla ha già rivelato i dettagli della day one patch; mentre Digital Foundry ha di recente effettuato una approfondita analisi del lato tecnico del titolo.