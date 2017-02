Horizon Zero Dawn: lo spot TV italiano si apre con il Colosseo

ha pubblicato il primo spot TV italiano di, che si apre con un primo piano del Colosseo: un contatore ci catapulta nel futuro, nell'anno 3000 d.C, periodo dominato dalle macchine robot. La Terra non è più nostra...

Trovate lo spot integrale in apertura della notizia, approfittiamo dell'occasione per ricordare che il nuovo gioco di Guerrilla Games sarà disponibile in Europa dal primo marzo, in esclusiva su PlayStation 4. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Horizon Zero Dawn e al confronto tra PS4 e PS4 Pro.