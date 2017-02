Horizon Zero Dawn: la stampa internazionale promuovere il nuovo gioco Guerrilla

arriverà nei negozi americani il 28 febbraio e farà la sua comparsa in Europa il primo marzo: oggi è ufficialmente scaduto l'embargo per le recensioni e le principali testate internazionali hanno pubblicato il loro parere sul nuovo gioco, assolutamente positivo nella maggior parte dei casi.

Tra i primi voti della stampa troviamo quelli di Destructoid (7.5/10), Hardcore Gamer (4.5/5), Polygon (9.5/10), GiantBomb (5/5), GameSpot USA (9/10), PlayStation LifeStyle (10/10), IGN.com (9.3), God is a Geek (9.5/10), Forbes (9/10), GameInformer USA (8.75/10), PlayStation Universe (9.5/10), Videogamer UK (8/10), Attack of the Fanboy (4.5/5), Metro UK (8/10) e Leader Gamer (10/10).

Attualmente, il voto su Metacritic è pari a 88, destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori pareri. Se volete saperne di più sul nuovo Action RPG di Guerrilla Games vi rimandiamo alla nostra recensione di Horizon Zero Dawn.