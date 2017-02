Horizon Zero Dawn: svelati i dettagli delle day one patch

L’uscita di Horizon: Zero Dawn si fa sempre più vicina, e dopo aver assistito al trailer di lancio del nuovo titolo di Guerrilla Games, sono emersi i dettagli delle patch che saranno disponibili al day one. Come già noto, le dimensioni saranno di soli 250 MB.

Vi riportiamo qui sotto i dettagli elencati dal changelog della console:

Aggiornamento 1.01

● Aggiunta l’opzione per effettuare il cambio di grafica e la resa HDR;

● Diversi fix per crash e progressi;

● Vari miglioramenti delle performance.

Aggiornamento 1.02

● Molteplici fix per crash e progressi;

● Diversi fix che impediscono al giocatore di rimanere bloccato;

● Aggiornamento per le impostazioni grafiche;

● Miglioramenti delle performance.

Horizon: Zero Dawn sarà disponibile nel nostro paese il primo marzo su PlayStation 4. Di recente, la testata di Digital Foundry ha proposto un’analisi approfondita sugli aspetti tecnici della nuova esclusiva Sony.