Horizon Zero Dawn: tanti video gameplay e numerose informazioni sul gioco

Dopo il breve video di gameplay su PlayStation 4 Pro ha pubblicato un ulteriore filmato che ci permette di apprezzarein 20 minuti di gameplay giocato su PlayStation 4 Standard.

Il filmato è accompagnato dalle parole del lead quest designer David Ford e dal quest designer Dennis Zoetebier, i quali ci mostrano una quest presente nel gioco, e ci introducono a diversi aspetti che caratterizzeranno la produzione.

Fra i dettagli condivisi, apprendiamo che:

La varietà delle creature robotiche è superiore a quanto è stato mostrato con i trailer

I falò possono essere utilizzati come punti di salvataggio e sfruttati per il viaggio veloce

Sono presenti tre alberi delle abilità differenti, ognuno dei quali consentirà ad Aloy di incrementare le sue doti stealth, i danni procurati, o le abilità di recupero. Ogni albero della abilità presenterà a sua volta tre rami tramite i quali attivare le abilità da sbloccare con i punti esperienza

Le opzioni di scelta nei dialoghi plasmeranno la personalità di Aloy e cambieranno i suoi rapporti con gli altri

La prima area di gioco si chiama Abbraccio, una vasta e rigogliosa vallata che visiteremo prima di affrontare la Prova della tribù dei Nora

A schermo sarà presente un'icona che indicherà in 3 livelli lo stato di furtività di Aloy

Potremo servirci del Focus, un sistema auricolare che ci permetterà di individuare le tracce lasciate dai robot, di analizzare gli oggetti e ancora altro

Oggetti di utilizzo rapido, come legno per le frecce e bacche per rigenerare la salute, potranno essere raccoglibili istantaneamente senza bisogno di lunghe animazioni

La selezioni delle armi e il crafting delle munizioni saranno accessibili dal menù a ruota attivabile tramite la pressione del tasto L1

Il menù di pausa avrà la modalità foto, che vi permetterà di cambiare gli angoli, la profondità di campo, le condizioni del giorno, i colori dell'immagine e altro.

In calce all'articolo trovate inoltre diversi filmati di gameplay tratti dalle video analisi di diversi colleghi di testate estere, come Gamespot, Famitsu, e 4Gamer.net.

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PlayStation 4. Per conoscere le nostre impressioni, vi rimandiamo alla Video Anteprima di Horizon: Zero Dawn. A questo indirizzo, trovate inoltre una nuova galleria di immagini dell'open world di Guerrilla Games.