Horizon Zero Dawn: un tema esclusivo per chi conquista il Trofeo Platino

Come segnalato da The Bit Bag, i giocatori che conquisteranno tutti i trofei disbloccando così il Trofeo di Platino riceveranno in regalo una ricompensa, ovvero un tema gratuito esclusivo per personalizzare la schermata Home di PlayStation 4.

Il tema è composto da due schermate e sarà disponibile esclusivamente per coloro che porteranno a termine al 100% Horizon Zero Dawn, sbloccando tutti i trofei. I giocatori che hanno abilitato la ricezione delle email da parte di Sony riceveranno il codice per riscattare il tema nella propria casella email. Cosa ne pensate di questo regalo?