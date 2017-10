Dalla divisione giapponese diarriva un nuovo trailer di, la prima attesissima espansione di, uno dei giochi più venduti del 2017.

Il video permette di dare uno sguardo alle principali ambientazioni di questo DLC, che ci porterà a visitare le terre ghiacciate del mondo di Horizon.

The Frozen Wilds uscirà il 7 novembre e sarà scaricabile al prezzo di 19.99 euro, il contenuto aggiuntivo sarà incluso in Horizon Zero Dawn The Complete Edition, pacchetto che includerà gioco completo ed espansione, in vendita dal 6 dicembre.