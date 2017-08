Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds uscirà il 7 novembre

hanno pubblicato un nuovo trailer di, al termine del quale viene svelata la data di lancio dell'espansione, in arrivo il 7 novembre.

The Frozen Wilds è la prima espansione di Horizon Zero Dawn annunciata all'E3 di Los Angeles, Guerrilla non ha diffuso molti dettagli a riguardo, limitandosi a ribadire che il contenuto aggiuntivo offrirà una nuova area da esplorare, nuovi misteri da risolvere e nuovi nemici da affrontare.

Tutti coloro che effettueranno il preordine sul PlayStation Store riceveranno uno speciale avatar di Horizon Zero Dawn, al momento non ci sono piani per un lancio dell'espansione sul mercato retail.