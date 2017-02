Horizon: Zero Dawn torna a mostrarsi con due nuovi trailer

Manca ormai poco all'uscita di, il nuovo titolo diche giungerà sugli scaffali il primo marzo in Europa. Per promuovere l'imminente lancio del gioco sono stati oggi pubblicati due nuovi trailer: li trovate in testata e in calce alla notizia.

Se il primo filmato si concentra maggiormente sulle ambientazioni di gioco e sui vari modi in cui Aloy è capace di esplorarle, il secondo ci permette di dare uno sguardo più approfondito alle fasi di combattimento e alle macchine robotiche che popoleranno le terre dell'open world di Guerrilla.

Lasciandovi alla visione dei due trailer, ricordiamo che Horizon: Zero Dawn è atteso su PlayStation 4 il primo marzo. Come dichiarato da Mathijs de Jonge di Guerrilla, il gioco non avrà una day one patch da 16GB come invece era stato precedentemente vociferato.