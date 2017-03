ha pubblicato un trailer in live action per promuovere il lancio diin Giappone: il video vede la partecipazione dell'attrice e modella Maika Yamamoto, chiamata ovviamente a vestire i panni di Aloy.

Oltre al trailer, è disponibile anche un secondo video che mostra il backstage della realizzazione, con il dietro le quinte delle riprese. Entrambi i filmati presentano l'audio in lingua giapponese, in ogni caso si tratta di materiale interessante per assaporare le atmosfere di Horizon Zero Dawn.

Ricordiamo che il nuovo gioco di Guerrilla Games è ora disponibile in tutto il mondo in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.