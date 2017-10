Play Asia ha recentemente aggiornato i propri listini aggiungendo la non ancora annunciatadi. La pagina è stata prontamente rimossa e adesso non è più accessibile, tuttavia, come mostrato nello screenshot in calce, in certe sezioni del sito è ancora visibile l'immagine di anteprima.

Secondo i dati pubblicati sul portale, Horizon Zero Dawn Game of the Year Edition sarà disponibile a partire dal 5 dicembre al prezzo di 49.99 dollari. Nessuna informazione specifica, invece, riguardo i contenuti, anche se è facile ipotizzare che possa trattarsi del gioco di base più il DLC The Frozen Wilds, in uscita il prossimo 7 novembre. Attendiamo eventuali annunci ufficiali.