Horizon Zero Dawn: trapelata la mappa di gioco

Meristation ha di recente pubblicato una video anteprima disul proprio canale YouTube, all'interno della quale è stata rivelata la mappa dell'open world diin arrivo il primo marzo su PlayStation 4.

Le sequenze ritraenti la mappa sono state poi eliminate dagli autori del video, ma alcuni utenti NeoGaf hanno prontamente catturato le immagini, per poi postarle sul noto forum.

Gli screenshot, che trovate riportati in calce alla notizia, non presentano una qualità eccelsa, ma riescono comunque a dare l'idea della vastità della mappa che potremo liberamente esplorare in Horizon: Zero Dawn.

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo 2017 su PlayStation 4. Per tutte le informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.