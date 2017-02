In passato vi abbiamo proposto alcune immagini tratte dallain bassa risoluzione, oggi AllGamesDelta ha pubblicato l'immagine che mostra l'intero mondo di gioco, con tanto di nomi delle varie zone. Trovate la mappa in calce alla notizia, se non volete anticipazioni di alcun tipo potete interrompere qui la lettura.

L'immagine mostra chiaramente tre aree centrali (Canyon centrale, giungla e montagne innevate) oltre ad alcune location minori. La mappa sembra decisamente vasta, così come la superficie esplorabile appare decisamente ampia.

Recentemente, Guerrilla Games ha mostrato le opzioni del Photo Mode e un'ora e mezzo di gameplay di Horizon Zero Dawn. Il gioco sarà disponibile dal primo marzo in esclusiva su PlayStation 4.