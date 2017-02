Horizon Zero Dawn: un'ora e mezza di gameplay su PS4

Quest'oggiha tenuto su Twitch una diretta della durata di circa un'ora e mezza interamente dedicata a. Il filmato, catturato su PS4 standard, ci mostra varie sequenze esplorative e diversi combattimenti contro alcune creature robotiche inedite.

Nel video sono presenti anche alcuni dialoghi che potrebbero contenere spoiler sulla storia di gioco, dunque se non volete anticipazioni di nessun tipo sulla trama principale, vi consigliamo di saltare queste sezioni. Segnaliamo, purtroppo, che la qualità dello stream non è delle migliori. Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Horizon: Zero Dawn sarà disponibile in Europa a partire dal primo marzo 2017, esclusivamente su PlayStation 4. Nelle scorse ore Guerrilla Games ha pubblicato una nuova galleria di immagini e ha confermato che l'HUD del gioco sarà personalizzabile e che i videogiocatori che prenoteranno il titolo riceveranno in omaggio il portachiavi di Aloy in versione Sackgirl.