Horizon Zero Dawn: uno spot TV mostra la trasformazione della Terra

ha pubblicato un nuovo spot TV dedicato alla storia e al setting di, una spettacolare sequenza di immagini che mostra la trasformazione della Terra e alcuni personaggi della nuova avventura firmata. Lo trovate in cima alla notizia.

Il video è una versione estesa dello spot promozionale destinato alle reti britanniche, in cui possiamo vedere il processo di trasformazione che ha colpito la Terra, riducendo il pianeta a una distesa di rovine ingoiate dalla vegetazione. Negli ultimi due giorni sono state pubblicate 4 nuove immagini tratte dal gioco e un video di gameplay della durata di 7 minuti. Ricordiamo che Horizon Zero Dawn uscirà il prossimo 1 Marzo in esclusiva su Playstation 4.