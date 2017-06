ha annunciato cheha venduto 3.4 milioni di copie dal lancio, avvenuto il 28 febbraio scorso in Nord America e il primo marzo in Europa. Non è chiaro al momento se i dati si riferiscano al distribuito oppure alle unità effettivamente vendute ai consumatori.

Horizon Zero Dawn ha venduto 2.6 milioni di copie nelle prime due settimane, diventando di fatto il miglior lancio di sempre per una nuova IP First Party su PlayStation 4 e registrando il miglior debutto di un gioco Guerrilla Games. Il titolo ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, lo studio olandese è attualmente al lavoro su un nuovo progetto legato a Horizon, maggiori dettagli non sono stati resi noti.