Horizon Zero Dawn: Video Anteprima del nuovo gioco di Guerrilla per PS4

rappresenta un vero punto di svolta per: il team, infatti, ha dato vita ad un’opera coraggiosa, intrisa di un fascino magnetico che, già dopo poche ore di gameplay, riesce a svelare gran parte del suo potenziale.

Potenziale legato non soltanto alla vastità del mondo di gioco, ma anche all'efficacia del combat system, alla varietà delle attività secondarie e, soprattutto, alla capacità di fondere perfettamente elementi da GDR a quelli propri di un action impegnativo e stimolante. Horizon Zero Dawn uscirà in Europa il primo marzo 2017 in esclusiva su PlayStation 4, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova.