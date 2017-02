L'utente di NeoGAF " MiamiWesker " ha pubblicato un video su VideMe che mostra uno scontro ditrae un gigantesco. Trovate il filmato (attenzione agli spoiler) in calce alla notizia.

Il Thunderjaw è uno dei mostri più impegnativi tra quelli che saremo chiamati ad affrontare nel mondo di Horizon Zero Dawn, come dimostra anche il video in questione, dove il nemico appare decisamente agguerrito e ben poco voglioso di lasciarci anche una minima speranza di vita.

Horizon Zero Dawn uscirà in Europa il primo marzo, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione e allo speciale dedicato al confronto tra PS4 e PS4 Pro.