Horizon Zero Dawn vs Zelda Breath of the Wild: primi dati dal mercato inglese

Come riportato questa mattina,ha debuttato aldella classifica software inglese, mentresi è posizionato sul secondo gradino del podio. Adesso arrivano nuovi dettagli sul successo dei due titoli nel Regno Unito.

Nello specifico, Horizon Zero Dawn ha registrato il miglior lancio di sempre per una nuova IP per PlayStation 4, record che fino ad oggi apparteneva a No Man's Sky. Inoltre, Horizon è di fatto il miglior lancio per un titolo Sony dai tempi di Uncharted 4 Fine di un Ladro.

Per quanto riguarda The Legend of Zelda Breath of the Wild, scopriamo che la versione Wii U ha venduto il 22% delle copie distribuite mentre l'edizione Switch ha piazzato il 78% delle unità totali, facendo presumibilmente anche da traino alle vendite della console, la quale ha piazzato 80.000 pezzi nel primo weekend di disponibilità nel Regno Unito.