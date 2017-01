Horror Night: Resident Evil 7 giocato in diretta su Twitch stasera dalle 21:30

arriverà domani nei negozi e per celebrare questo importante appuntamento abbiamo deciso di dare vita a una speciale horror night sul canale Twitch di Everyeye: questa sera a partire dalle 21:30 giocheremo in diretta con il nuovo episodio della serie horror di, in uscita su PlayStation 4, PC e Xbox One.

Resident Evil VII verrà giocato per l'occasione da due ospiti che i lettori di Everyeye.it conoscono molto bene, ma non vi diciamo altro per non rovinarvi la sorpresa... L'appuntamento con il live gameplay di Resident Evil 7 Biohazard è previsto per le 21:30 di oggi (lunedì 23 gennaio), come di consueto in diretta sul nostro canale Twitch. Vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, l'iscrizione inoltre è necessaria per poter interagire in chat con la redazione e gli altri membri della community. Appuntamento alle 21:30 su Twitch, vi aspettiamo!