How to Survive 2 arriverà su Xbox One e PS4 a febbraio

edhanno annunciato oggi che, il titolo survival zombie Co-Op con elementi crafting, approderà in versione digitale su PS4 e Xbox One a febbraio 2017, al prezzo di €14.99.

How to Survive 2 è il sequel del campione di vendite How to Survive. Ambientato 15 anni dopo il primo capitolo della serie, i giocatori si ritroveranno in Louisiana cercando di sopravvivere a un’imponente invasione zombie dove il gioco di squadra sarà essenziale per uscirne vivi. Si potrà andare alla ricerca di risorse, creare strumenti ed armi, costruire accampamenti e interagire con i molteplici personaggi caratteristici che popolano l’area di gioco. I fan saranno inoltre felici di scoprire che il personaggio preferito della serie, Kovac, il misterioso uomo mascherato, autore della famosa guida di sopravvivenza, sarà presente e disposto ad aiutare i giocatori a sopravvivere all’epidemia zombie. Guardatevi le spalle, superstiti!