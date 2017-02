How to Survive 2 disponibile da oggi su PlayStation 4

edhanno annunciato che, il titolo Zombie Co-Op con elementi crafting è da oggi disponibile in digital download per PS4, al prezzo di €14.99, e arriverà anche per Xbox One il 13 febbraio 2017.

Ambientato 15 anni dopo il primo capitolo della serie, i giocatori si ritroveranno in Louisiana a dover sopravvivere a una massiccia invasione zombie e dove il gioco di squadra sarà essenziale per uscirne vivi. Si dovrà andare alla ricerca di risorse, creare strumenti e armi, costruire accampamenti e interagire con i molteplici personaggi caratteristici che popolano l’area di gioco. I fan saranno felici di scoprire che il personaggio preferito della serie, Kovac - il misterioso uomo mascherato, autore della famosa guida di sopravvivenza - sarà presente e disposto ad aiutare i giocatori a sopravvivere all’epidemia zombie. Guardatevi le spalle, superstiti! I suggerimenti e i feedback della community - che desideravano un editor più completo, una più grande varietà di ambientazioni e maggiori opzioni per il multiplayer - hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo di How to Survive 2. L’accampamento online di How to Survive 2 può ospitare fino a 16 giocatori di cui 4 possono andare a caccia di zombie contemporaneamente.

La storia post-apocalittica di How to Survive 2 è ambientata nei bayou, nel Quartiere Francese e nelle caratteristiche zone suburbane di New Orleans. I giocatori dovranno affrontare una vasta gamma di zombie, caratterizzati da diverse abitudini e comportamenti. I sopravvissuti si troveranno a interagire anche con la fauna locale (talvolta infetta) che include cervi, tartarughe, pellicani, alligatori, maiali, tacchini, conigli e tanto altro ancora e con altri sopravvissuti (NPC) che introdurranno differenti missioni. L’editor permetterà ai videogiocatori di poter personalizzare le caratteristiche fisiche e gli attributi di base del proprio personaggio che andranno poi a svilupparsi e a specializzarsi, durante il gioco, salendo di livello. How to Survive 2 è disponibile ora per PS4 e sarà disponibile per Xbox One a partire dal 13 febbraio