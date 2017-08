HTC sta pensando di vendere la divisione Vive?

Conti in rosso per: la compagnia non sta passando un buon periodo, le vendite dei suoi smartphone sono drasticamente calate enon è riuscito a riscuotere il successo sperato. A seguito di numeri sempre più negativi i vertici dell'azienda starebbero pensando di vendere la divisione VR e addirittura l'intero gruppo.

Recentemente, HTC ha tagliato il prezzo di Vive con l'obiettivo di aumentare le vendite del visore, ferme a 190.000 unità nel primo quarto dell'anno, numeri davvero molto bassi considerando gli investimenti alla base del progetto. La compagnia di Taiwan adesso si trova di fronte a due opzioni, vendere la divisione Vive oppure cedere intaramente le quote della compagnia a una nuova holding, quest'ultima ipotesi però sembra essere la più complessa da attuare nel breve periodo.

Difficile capire come possa muoversi HTC, la compagnia ha attualmente un market share pari al 2% del mercato smartphone, un percentuale irrisoria che impedisce di generare profitti. La vendita della divisione Vive potrebbe portare nuove risorse economiche nella casse della società, utili per continuare a sopravvivere in attesa di nuovi capitali da parte degli investitori.