HTC Vive 2 non sarà annunciato al CES 2017

ha smentito i rumor che volevano una presentazione diall'imminente CES di Las Vegas, in programma dal 5 all'8 gennaio 2017. Durante la fiera, HTC non mostrerà il nuovo Vive, smentendo di fatto le voci di corridoio emerse nei giorni scorsi.

HTC fa sapere di essere al lavoro per produrre nuovi contenuti per migliorare e accrescere l'ecocistema Vive, al momento però una nuova versione del visore non sembra essere in programma. Ricordiamo che per un breve periodo sarà possibile acquistare HTC Vive con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino, con questa mossa il produttore asiatico vuole offrire ai consumatori la possibilità di portarsi a casa il dispositivo a un costo ridotto rispetto al normale prezzo al pubblico. Approfitterete di questa offerta per acquistare HTC Vive?