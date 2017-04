HTC Vive: annunciati tre nuovi bundle con PC e schede video

ha annunciato tre nuovi bundleper gli Stati Uniti: i pacchetti in questione includono il visore venduto in abbinamento con PC e schede video per iniziare sin da subito a sfruttare le potenzialità del dispositivo. Di seguito, il contenuto dei tre bundle con relativi prezzi.

Il primo pacchetto include il visore HTC Vive e la scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 (Founder's Edition) al prezzo di 999,99 dollari. Il secondo bundle il visore e un notebook MSI GS73VR al prezzo di 2,498 dollari (o 125 dollari al mese).

Infine, il terzo e ultimo bundle speciale presenta il visore HTC Vive venduto insieme ad un PC Cyberpower GXi970 (Processore Intel Core i5 7600, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 e 8 GB di RAM) al prezzo di 2,058 dollari (99 dollari al mese). Nel momento in cui scriviamo, queste offerte sono valide esclusivamente negli Stati Uniti e non sappiamo se verranno rese disponibili anche in Europa.