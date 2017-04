HTC Vive scontato di 100 dollari per festeggiare il primo anniversario

Per festeggiare il primo anniversario del suo visore VR,ha annunciato la promozione "" per la giornata di domani, mercoledì 5 aprile, che permetterà di acquistare il dispositivo con uno sconto pari a 100 dollari.

I nuovi acquirenti potranno usufruire di un buono sconto di 100 dollari sull'acquisto di HTC Vive, valido solamente per la giornata del 5 aprile. Tutti i possessori del visore riceveranno inoltre un codice per scaricare gratuitamente Arcade Saga (pacchetto che include tre giochi, ovvero Smash, Fracture e Bowshot) e un mese di abbonamento gratuito al servizio Viveport. Al momento non è chiaro se la promozione sia valida anche in Europa, vi terremo aggiornati in caso di novità.