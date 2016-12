HTC Vive: sconto di 100 euro sull'acquisto per un periodo limitato

Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno,ha deciso di tagliare temporaneamente il prezzo di, offrendo 100 euro di sconto sull'acquisto del visore. La periferica è adesso in vendita a 799 euro in un bundle che include anche due giochi.

Oltre al visore, la confezione include due motion controller e due giochi, The Gallery Episode 1 Call of the Starseed e Zombie Training Simulator, tutto al prezzo di 799 euro per gli acquisti effettuati online dal sito ufficiale. La promozione vi permetterà di acquistare HTC Vive con uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino, l'offerta è valida solamente per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte.