Humble Bundle offre 12 titoli 2K per PS4, PS3 e PS Vita a meno di 20 euro

ha lanciato una nuova promozione per i titoliusciti sulle console. Con una spesa ineriore a 20 euro è possibile acquistare un bundle con ben 12 titoli PS4, PS3 e PS Vita, tra cui troviamo il recenteper Playstation 4.

L'offerta minima parte da $1 (poco meno di €1), con cui è possibile acquistare il pacchetto base contenente una copia digitale di XCOM: Enemy Unknown Plus (PS Vita), Civilization Revolution 2 Plus (PS Vita), The Bureau: XCOM Declassified (PS3) ed Evolve (PS4).

Al livello successivo, con una spesa minima di $5.93 (circa €5.05) vengono aggiunti XCOM: Enemy Within (PS3), BioShock (PS3), Battleborn (PS4), Borderlands (PS3), Borderlands 2: Ultimate Edition (PS3), Mafia II (PS3) e Spec Ops: The Line (PS3).

Infine, pagando almeno $20 (circa €17.03) si ottiene anche una copia di XCOM 2 per Playstation 4. Ricordiamo che i bundle potranno essere acquistati al seguente indirizzo fino al 29 Agosto.