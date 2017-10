Humble Bundle annuncia l'acquisizione da parte di IGN

Dopo sette anni di attività in completa autonomia, il retailerha annunciato l'acquisizione maggioritaria della compagnia da parte di. La cosa non dovrebbe alterare in alcun modo il classico modello di business adottato dal rivenditore.

"Abbiamo scelto IGN perché loro comprendono davvero la nostra visione, condividono la nostra passione per i giochi e credono nella nostra missione di promuovere grandiosi contenuti digitali a scopo benefico." dichiara il CEO di Humble Bundle Jeffrey Rosen, sottolineando che gli equilibri della compagnia non cambieranno in alcun modo dopo l'acquisizione, né in termini di politiche né in termini di staff.

Humble Bundle, dunque, continuerà a offrire i suoi prodotti potendo contare sull'aiuto e sulle risorse aggiuntive di IGN. Ricordiamo che dal 2010 a oggi il retailer è riuscito a raggiungere oltre 10 milioni di clienti e a raccogliere oltre $100 milioni di fondi.