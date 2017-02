Humble Bundle si occuperà anche della produzione di giochi

ha annunciato che a partire da oggi non si limiterà a vendere giochi sul suo portale digitale: la compagnia ha deciso di lanciarsi nella produzione dei giochi su PC, Console e piattaforme Mobile. Si parla di un investimento multi-milionario.

L'azienda si impegnerà nel promuovere lo sviluppo di una vasta gamma di giochi, spaziando tra i vari generi e appoggiando sia i grandi progetti che quelli più piccoli. Nel momento in cui riportiamo la notizia, Humble Bundle ha svelato una line-up composta da 7 giochi: A Hat in Time (2017 - PC e Mac), HackyZazk (Primavera 2017 - Xbox One e PC), Ikenfell (Estate 2018 - PC e Mac), Keyboard Sports (Fine 2017 - PC, Mac e Linux), No Truce With the Furies (Fine 2017 - PC), Scorn (Q4 2017 - PC) e Staxel (Q3 2017 - PC).